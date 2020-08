Microsoft stoppe l'assistance logicielle et l'accès à Office 365 pour les utilisateurs d'Office 2016 sur Mac

L'éditeur a publié un message sur son site de support dédié à la version pour les ordinateurs Apple pour annoncer la nouvelle. Concrètement, Microsoft n'apportera plus de mises à jour de fonctionnalités à ses logiciels et le support au téléphone ne sera plus en mesure de répondre aux questions posées.

La suite Office 2016, sortie en septembre 2015, reste malgré tout encore utilisée par de nombreuses personnes qui n'ont pas eu de raison valable de mettre à jour depuis cette date. Pour ces derniers, pas de panique, il est toujours possible d'utiliser les logiciels installés sans aucun problème.

Les services en ligne seront quant à eux impactés par cet arrêt du support. Il ne sera plus possible à partir du mois d'octobre d'accéder à l'espace de stockage en ligne OneDrive, SharePoint et Exchange Online, ce qui pourra causer des désagréments dans les entreprises qui ne pourront plus accéder à leurs différentes boîtes mail ou sauvegarder leurs documents dans le Cloud.