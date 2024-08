MattS32

F_Bombyx: F_Bombyx: Je me demande pourquoi les gens choisissent toujours MS Office.

Alors déjà, perso par rapport à Office l’interface de Libre Office me donne des boutons

Bon, ça ça va encore, c’est une préférence personnelle, et on peut passer outre en faisant un effort. Par contre il y a d’autres problèmes, par exemple son manque de fiabilité lorsqu’on travaille sur des gros fichiers…

Tiens encore cette semaine, j’avais à manipuler un CSV d’environ 140 000 lignes et une 15aine de colonnes, toutes numériques sauf une. Pas réussi à appliquer un style conditionnel sur plus de deux colonnes, à la troisième ça plantait lamentablement. Idem en essayant de faire des combinaisons de filtres et de tri, dès qu’il y avait plus de 2 ou 3 règles, plantage. J’ai transféré le fichier sur mon PC perso, où j’ai Office, aucun souci pour mettre du style conditionnel sur toutes les colonnes.

Autre exemple, la gestion des tableaux dans Excel/Calc. Déjà, Excel propose des styles automatiques permettant d’améliorer grandement la lisibilité. Voici le même fichier contenant un tableau, ouvert sous Excel et sous Calc :



Accessoirement, sous Calc je n’ai tout simplement jamais trouvé comment on crée un tableau… J’ai l’impression que le support des tableaux a juste été implémenté à minima pour ne pas trop casser un fichier Excel qui en contiendrait (mais ça le casse quand même… parce que si j’enregistre le fichier ci-dessus dans Calc puis le rouvre avec Excel, le style est perdu), mais sans plus. Il sait reconnaître la plage de données du tableau quand on tape son nom (mais ne l’affiche pas dans la liste des noms…), il sait utiliser le nom du tableau et d’une colonne du tableau dans une formule, mais ça va pas plus loin…

Et quand on remplis la dernière ligne d’un tableau, une fois arrivé à la dernière case, quand on fait tab, sous Excel ça crée automatiquement une nouvelle ligne au tableau et ça sélectionne la première case de cette ligne. Sous Calc, ça reste sur la dernière ligne et ça sort du tableau… Et il n’y a pas non plus le petit « point d’accroche » en bas à droite du tableau pour l’agrandir manuellement. La seule solution que j’ai trouvée pour ajouter une ligne à un tableau, c’est d’en insérer une entre deux lignes existantes ou de

Emmanuel_ANGULO1: Emmanuel_ANGULO1: En effet, ce sont des vraies clés authentiques, mais comme le dit bien la commission Européene : on a pas le droit de « délotter » des licences grand comptes vendues pour un certain volume, à l’unité. La seule véritable solution légale est de se procurer des licences dites d’occasion , qui ne sont plus utilisée par le possesseur original.

Donc oui, ce sont de vraies clés, mais tant que la provenance n’est pas claire à 100%, cela reste du marché gris, en effet.

Et dans le cas d’Office, il y a aussi des licences qui sont à priori volées… Il y a en effet pas mal de vendeurs qui proposent des licences Office 365 « à vie ». Sauf que chez Microsoft, Office 365 « à vie », ça n’existe pas.

En fait ces licences « à vie » qu’on trouve chez des revendeurs, ce ne sont pas des clés de licence, mais des comptes Microsoft (adresse/mot de passe) avec un abonnement Office 365 actif. Qui sera éventuellement renouvelé à son terme. Ou pas, il s’en foutent, le client ira pas se plaindre le jour où ça sera pas renouvelé…

Et je vois deux origines possibles pour ces comptes. D’un côté la création de compte dans des entreprises qui ont une offre « open » où ils sont facturés en fonction du nombre de comptes. Et donc l’entreprise paye en fait ces comptes, jusqu’à ce qu’elle s’en rende compte et les désactive. De l’autre des abonnements payés avec des cartes bancaires volées.

Si c’était des licences individuelles, les seules qui peuvent être revendues en UE, ça serait forcément un abonnement limité dans le temps, et vraisemblablement moins d’un an (j’imagine mal quelqu’un prendre un abonnement, le renouveler de façon anticipé pour plus d’un an, puis finalement y renoncer et le revendre…). Et si la loi autorise bien à revendre une clé de licence, je ne suis pas sûr par contre qu’elle autorise à revendre un compte…