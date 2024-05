Si vous ne pouvez pas vous passer de Microsoft Office pour créer et partager vos documents, soyez attentifs à leurs vulnérabilités

La suite bureautique Microsoft Office (et plus particulièrement les applications Word, Excel et PowerPoint) est devenue incontournable pour de nombreux utilisateurs, qu'il s'agisse de créer des rapports commerciaux, des dissertations universitaires, des CV ou des analyses stratégiques.

Et bien entendu, cette popularité n'a pas échappé aux cybercriminels. Lesquels n'hésitent pas à exploiter les vulnérabilités de ces logiciels pour y dissimuler des codes malveillants et mener des attaques de phishing. Que ce soit via des liens piégés, des codes QR, des macros malveillantes ou des failles de sécurité connues, les menaces qui se cachent dans les documents Office sont multiples et évolutives.