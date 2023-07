Microsoft veut mieux vous protéger du phishing, voici comment

C'est une bonne nouvelle pour celles et ceux qui disposent d'un PC tournant sous Windows 11, et plus particulièrement la version 22H2 du système d'exploitation. Microsoft a en effet étendu son système de protection anti-hameçonnage, qui permet de protéger son mot de passe contre les applications et sites malveillants. Clubic vous explique comment ça marche et comment l'activer.