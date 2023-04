"Détection de présence" : comment empêcher Windows 11 de savoir si vous êtes derrière votre clavier ?

Voilà donc une option bien pratique, qui permettra aux utilisateurs et aux utilisatrices de Windows 11 d'avoir encore plus de contrôle en matière de confidentialité. Pour y accéder, il vous suffira de vous rendre dans les paramètres de Windows 11, de cliquer ensuite dans la rubrique Confidentialité et Sécurité, et enfin sélectionner Détection de présence.