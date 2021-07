Windows 11 vous donnera des conseils pour mieux le paramétrer

Tout à droite de la notification, une croix permet de la fermer. Et à la gauche de celle-ci, on trouve un lien cliquable qui renvoie aux paramètres afin de revenir aux réglages initiaux et recommandés. Dans le premier cas cité ci-dessus, Windows 11 affiche « Permettre à mon appareil d'entrer en veille », et dans le second cas « Permettre à mon écran de s'éteindre ».

Windows 11 dispose aussi d'une fonctionnalité d'avertissement en cas de problèmes matériels détectés sur le SSD NVMe (seulement pour cette technologie de stockage pour l'instant) du PC. De quoi prendre les devants et anticiper une éventuelle panne à venir à court-terme.