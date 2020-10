Windows 10 : une nouvelle fonctionnalité de contrôle de la santé du stockage arrive

Plus les semaines avancent et plus la prochaine mise à jour majeure de Windows 10 s'annonce finalement chargée en nouveautés intéressantes. Prenez par exemple l'ajout du jour, que peuvent dès à présent essayer les Insiders avec la dernière préversion de l'OS de Microsoft : un système de surveillance de la santé des espaces de stockage.

Uniquement compatible (pour le moment ?) avec les SSD NVMe, ce système se propose tout simplement d'envoyer une notification à l'utilisateur lorsque la santé d'un disque est jugée critique. Cliquer sur cette notification (ou se rendre dans Paramètres > Système > Stockage > Gérer les espaces de stockage) permet alors d'afficher un message d'avertissement en rouge ainsi que plus d'informations : espace disponible, température et surtout pourcentage de vie restant estimé.