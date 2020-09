Windows 10 October Update (20H2) : une mise à jour légère et rapide... si vous êtes déjà à jour

La deuxième mise à jour dite majeure de Windows 10 de l’année, la Windows 10 October Update (20H2), qui se focalise notamment sur des améliorations en matière d’interface et d’optimisation, ne sera qu’une formalité pour les PC déjà à jour, c’est-à-dire ceux qui fonctionnent sous Windows 10 version 2004 (May 2020 Update). Pour preuve : dans ce cas, la transition vers Windows 10 20H2 s’effectue avec une mise à jour d’environ 80 Mo et ne prend que quelques minutes. Pour les autres, le processus est nettement plus long.