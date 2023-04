Windows 10 22H2 sera la dernière version de l'OS, on vous explique

Si cela aura pris beaucoup de temps, Windows 10 commence doucement à accuser le poids des dernières années. Eh oui, l'OS de Microsoft, lancé en 2015, vit actuellement ses derniers instants. Alors qu'il n'est désormais plus possible d'acheter des clés Windows 10 depuis le store officiel de la firme de Redmond, voilà que nous apprenons aujourd'hui que le système d'exploitation ne recevra plus de nouvelles mises à jour liées aux fonctionnalités.