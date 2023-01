Windows 8.1 : l'ultime mise à jour, c'est pour quand ?

Voici la déclaration officielle de Microsoft concernant la fin du support de Windows 8.1, relayée par le site Softpedia News : « Pour rappel, Windows 8.1 atteindra la fin du support le 10 janvier 2023, date à laquelle l'assistance technique et les mises à jour logicielles ne seront plus fournies. Si vous avez des appareils fonctionnant sous Windows 8.1, nous vous recommandons de les mettre à niveau vers une version de Windows plus récente, en service et prise en charge. Si les appareils ne répondent pas aux exigences techniques requises pour exécuter une version plus récente de Windows, nous vous recommandons de les remplacer par un appareil prenant en charge Windows 11. »