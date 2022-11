Vous utilisez encore Windows 8.1 ? Microsoft a un message pour vous

Microsoft conseille également aux utilisateurs de se procurer un PC plus récent. « Les PC construits à l'origine avec Windows 8.1 sont conçus avec une technologie qui a environ 10 ans. Une fois que vous passerez à un nouveau PC, il y aura de nombreux aspects de Windows qui vous seront familiers, mais aussi avec d'importantes innovations logicielles et matérielles, et des possibilités qui n'étaient pas disponibles il y a 10 ans », argumente le groupe américain.

L'objectif majeur de Microsoft est de convaincre le plus d'utilisateurs possible d'installer la dernière version de son OS. Pour l'instant, les parts de marché de Windows 11 ne sont pas aussi importantes qu'espéré à cause des restrictions matérielles. Seuls les processeurs les plus récents sont officiellement compatibles, et c'est pourquoi la firme a intérêt à ce que vous achetiez une nouvelle machine. Surtout que si Windows 11 est préinstallé dessus, Microsoft gagne de l'argent sur la licence.