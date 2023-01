Fini ! Le support de Windows 7, c'est vraiment terminé (cette fois)

Au travers d'un billet de blog officiel, Microsoft confirme que Windows 7 ne recevra plus la moindre mise à jour de sécurité à compter de demain mardi 10 janvier. Certes, l'OS restera parfaitement utilisable au-delà de cette date, mais ce dernier sera alors de plus en plus vulnérable aux éventuelles cyberattaques.

Pour Microsoft, c'est bien sûr l'occasion de rappeler au plus grand nombre la nécessité de migrer vers un OS plus récent, si possible bien sûr vers un certain Windows 11. Lancé en octobre 2021, Windows 11 ne représentait que 15 % de parts de marché dans la branche Windows, une année après son déploiement initial.