AtlasOS : ce Windows 10 pour les joueurs n'en fait-il pas un peu trop ?

Si vous ne connaissez pas AltasOS, sachez qu'il s'agit d'une version modifiée de Windows 10 conçue pour maximiser les performances de votre système et optimiser la latence. Lancé en janvier 2021 par une équipe de développeurs passionnés de technologies, AltasOS s'engage à proposer aux joueurs une expérience Windows… sans les inconvénients de Windows. Les pères de cette version allégée du système d'exploitation de Microsoft promettent donc aux joueurs PC un Windows plus fluide, plus réactif, avec des fréquences d'image plus élevées.