Windows 11 progresse toujours chez les joueurs... mais c'est pas gagné

Si la bascule entre Windows 10 et Windows 11 est relativement lente, en plus d'être laborieuse, force est de constater que, mois après mois, la tendance commence peu à peu à s'inverser. Février étant désormais derrière nous, nous pouvons à présent découvrir les résultats de la nouvelle enquête. Et bonne nouvelle pour Windows 11 : sur Steam, le système d'exploitation continue de marquer progressivement son territoire !