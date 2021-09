Windows 11 tire mieux parti du matériel que Windows 10, Microsoft explique pourquoi

« Nous avons optimisé le recours aux composants qui doivent être mis sous tension pour une meilleure gestion globale de la mémoire », explique par ailleurs Steve Dispensa. « Et au niveau du logiciel, nous avons réduit la consommation dans les principaux threads de traitement afin de préserver l'énergie pour les threads qui en ont vraiment besoin. »

Parallèlement, on apprend que la sortie de veille sera plus rapide sous Windows 11 et que l'identification via Windows Hello sera 30 % plus rapide grâce à des optimisations réalisées directement au niveau du code.

Windows 11 bénéficie également d'une compression plus importante pour réduire la place qu'il occupe sur un SSD (ou un disque dur). Certaines applications de moindre importance, comme le pense-bête par exemple, seront aussi en veille par défaut pour réduire encore plus leur impact sur les performances. La mise en cache globale de Windows 11 a enfin été réduite pour minimiser son impact sur votre configuration. Nous verrons d'ici quelques semaines à quel point ces améliorations permettent d'obtenir une expérience plus fluide avec Windows 11.