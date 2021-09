Intel ARC Alchemist : les GPU DG2 devraient être en compétition directe avec les RTX 3070 et RX 6700 XT

Plus musclée, la version DG2 avec un TDP donné pour 175 / 225 Watts vise bien plus haut sans toutefois devoir décrocher la Lune : il n'est ainsi pas question de venir titiller les NVIDIA RTX 3080 / 3090 ou les Radeon 6800 / 6900 d'AMD.

Intel évoque une carte visant les segments « performance + » et « enthusiast - » pour des tarifs compris entre 300 et 499 dollars. Là, Intel vise très clairement jusqu'aux NVIDIA RTX 3070 et AMD Radeon RX 6700 XT . Une concurrence qui serait évidemment la bienvenue.

En réalité, et c'est un peu le même problème à chaque annonce en ce moment, les seules véritables questions vont concerner la tarification réelle et la disponibilité des cartes DG2.