Toujours plus de problèmes de pads thermiques sur les cartes graphiques gaming

Le cas le plus « amusant » est celui de cet utilisateur qui aurait retrouvé un protège-doigt en plastique (non, ce n'est pas un préservatif miniature) entre le système de refroidissement et le PCB de sa carte : l'accessoire aura sans doute été oublié au moment du montage final du produit, mais cela n'aide évidemment pas la dissipation thermique.