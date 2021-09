Les prix des cartes graphiques repartent à la hausse en Chine

Il y a encore quelques semaines, plusieurs annonces laissaient espérer un léger mieux. Le gouvernement chinois s'était par exemple montré particulièrement dur à l'égard des crypto-mineurs. De grandes quantités de cartes s'étaient alors retrouvées sur le marché de l'occasion alors que certaines références – neuves – revenaient en stock et que les tarifs connaissaient un léger assouplissement.

Hélas, à en croire MyDrivers cité par nos confrères de Videocardz, la situation aurait de nouveau bougé dans l'Empire du Milieu entre début août et début septembre. Il ressort par exemple une augmentation de 15 à 90 dollars par carte sur tous les modèles des marques Asus et Gigabyte et on parle bien de tous les modèles AMD comme NVIDIA, même sur des références comme les GTX 1050 / GTX 1660.

MyDrivers évoque aussi des problèmes de stock avec la raréfaction très nette des modèles MSI. De manière plus générale, le site indique que les expéditions de GPU devraient baisser de 30 % sur le mois de septembre avec un impact plus net (- 50 %) sur les RTX 3060 . Reste à voir si et quand cela se répercutera sur un marché européen déjà compliqué.