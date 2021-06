La production des RTX 2060 arrive à son terme : un peu d'air pour les séries 3000 ?

Nous n'allons pas vous l'apprendre aujourd'hui, la situation du marché de la carte graphique est relativement « tendu », et nous réinventons là la définition de l'euphémisme. En réalité, tous les revendeurs de France et de Navarre désespèrent de mettre la main sur des cartes graphiques dédiées un tant soit peu performantes, et leurs clients avec eux.