NVIDIA aurait annulé ses intrigantes RTX 3080 20 Go et RTX 3070 16 Go

Dans les faits, NVIDIA aurait ainsi pris la décision radicale d'annuler (et non de reporter) le lancement pressenti en décembre des RTX 3080 20 Go et RTX 3070 16 Go. Ces deux variantes, évoquées par la rumeur depuis des semaines, ne seraient donc plus d'actualité dans les plans du fabricant californien. C'est du moins ce qu'avance VideoCardz, ajoutant que l'information aurait déjà été transmise aux partenaires AIB.

Sans surprise, l'idée serait notamment de leur permettre d'utiliser l'ensemble des puces GA102-200 et GA104-400 reçues pour équiper respectivement des RTX 3080 et 3070 « classiques »… et ainsi pallier dans les meilleurs délais les problèmes d'approvisionnement constatés.