AMD : les caractéristiques des Radeon RX 6000 fuitent, une semaine avant leur présentation

On descend un petit peu en gamme avec la Radeon RX 6800 XT basée sur le GPU Navi 21 XT. Celui-ci dispose de 72 unités de calcul et de 4 608 processeurs de flux. La fréquence de fonctionnement du GPU est de 2 015 MHz / 2 250 MHz selon que le boost soit activé ou non. AMD intègre encore 16 Go de mémoire GDDR6 interfacés en 256-bit.