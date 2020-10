AMD : l'architecture RDNA2 supportera le décodage matériel accéléré du format vidéo AV1

Le groupe y détaille les prérequis nécessaires à cette prise en charge. Pour rappel, le codec AV1 permet une compression jusqu'à 50% meilleure que le codec H.264 et 20% plus importante que ce que permet actuellement le VP9. Cette compression mieux maîtrisée devrait notamment avoir un impact positif sur la qualité des flux vidéo, tout en réduisant à la fois la consommation d'énergie sur les appareils mobiles et l'impact de la lecture vidéo en streaming sur la bande passante.

Outre les Radeon RX 6000 d'AMD, les nouveaux iGPU Xe des processeurs Intel Tiger Lake supporteront l'accélération matérielle du codec AV1. Les NVIDIA GeForce RTX 3000 sont sans surprise elles aussi concernées. Pour profiter de ce nouveau codec, Microsoft rappelle qu'il faudra aussi disposer de Windows 10 1909 (ou supérieur), de l'extension vidéo AV1 et d'un navigateur (ou d'une application de streaming) compatible. L'installation des derniers pilotes graphiques des GPU évoqués plus haut est aussi chaudement recommandée.