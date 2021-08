Acheter un GPU ayant été utilisé pour miner est une mauvaise idée... du moins selon Palit

Et pour cause, ces cartes, utilisées de manière intensive et prolongée pendant des mois, peuvent dans certains cas développer des performances moindres. C'est en tout cas ce qu'indique Palit. Le fabricant de cartes graphiques, partenaire de NVIDIA, se base sur des tests indépendants pour avancer qu'une carte graphique peut perdre environ 10 % de ses performances après un an d'utilisation.

Comme le précise TechSpot, cette perte de performance n'est cependant pas systématique… même sur les cartes utilisées par les mineurs. En effet, si le mineur a veillé à undervolter ses cartes et à leur assurer une bonne ventilation, les pertes de performances pourraient alors être négligeables.

On notera toutefois que de nombreux mineurs se contentent au contraire de monter des GPUs en série et de les entasser dans des pièces mal ventilées. Dans ces conditions, les cartes graphiques peuvent effectivement être confrontées à des températures trop élevées qui nuisent à l'état de certaines soudures et détériorent plus vite la pâte thermique. Un impact sur les performances peut dans ces conditions être observé.