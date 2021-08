Samsung Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 : les rendus officiels et les prix européens fuitent avant l'annonce

Le Galaxy Z Flip 3 reprend lui aussi les lignes de son prédécesseur. Une différence plus notable avec le Flip originel étant la disposition de ses appareils photo, désormais intégrés à la verticale à côté d’un écran frontal de plus grande taille. Le châssis est également promis comme plus robuste, et l’écran − en UTG, pour ultra thin glass − comme plus convaincant aussi bien à l’œil qu’au toucher.