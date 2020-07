Galaxy Z Fold 2 : un tarif identique à la première édition selon la rumeur

Concernant les futurs smartphones pliants de Samsung, plus personne ne sait vraiment sur quel pied danser. Alors que des prédictions pointaient en faveur de modèles plus abordables, il semblerait que les Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip 5G seront finalement tarifés comme leurs aînés.

Sam Mobile rapporte une information ETNews, laquelle affirme que Samsung n’a aucune intention de modifier le prix de ses futurs mobiles à écran pliable.