Voilà plus de cinq ans, Samsung créait un nouveau marché avec le lancement de son smartphone pliable – une technologie depuis adoptée par tous ses concurrents. Depuis, le leader mondial du téléphone a développé sa gamme, en créant une version de poche Galaxy Z Flip, et puis, plus récemment, en sortant une version Special Edition pour son dernier Galaxy Z Fold 6, qui bénéficie d'un capteur photo principal de 200 Mpx. Malheureusement, ce développement de l'offre ne passera pas par une version plus abordable du Galaxy Z Fold !