Le Galaxy Z Flip était un pari pour Samsung, c'est devenu un succès ! Retour sur cette saga pliante

En 2021, Samsung fait l'impasse sur le modèle de deuxième génération et commercialise directement le Galaxy Z Flip3. Si cette décision peut, en premier lieu, paraître surprenante, elle est née de la volonté de Samsung de ne pas prendre de retard sur la gamme Z Fold, lancée un an plus tôt.

Le Galaxy Z Flip3 propose des performances rehaussées tout en améliorant le design de son prédécesseur avec l'intégration remarquée d'un écran externe interactif. En plus d'être personnalisable à souhait et de pouvoir afficher la date et l'heure, ce dernier peut faire apparaître vos messages, vos notifications, ou encore se transformer en portefeuille pour vos paiements grâce à Samsung Pay.