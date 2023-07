Samsung Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 : une nouvelle charnière qui fait vraiment la différence ?

La nouvelle charnière, c'est sympa, mais pas de quoi s'extasier non plus. Samsung profite de cette nouvelle cuvée pour mettre à jour le SoC de ses deux smartphones pliable, et les Z Fold5 et Z Flip5 s'équipent de Snapdragon 8 Gen 2 pour se mettre au niveau des Galaxy S23. Les écrans sont également plus lumineux (on passe de 1300 à 1750 nits pour le Fold5), mais les capacités des batteries n'évoluent pas. La gestion de l'énergie du Snapdragon 8 Gen 2 devrait compenser ce point selon Samsung. Bon point pour le constructeur, l'indice de réparabilité des deux smartphones passe de 7,5 à 8/10.