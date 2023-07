Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Flip 5 : ce que les nouveaux pliables Samsung ont de vraiment nouveau

Ce gain en performances et en productivité s’accompagne de quelques améliorations de design fort bienvenues. Outre la fameuse nouvelle charnière, le Z Fold 5 se fait plus compact et plus léger : il pèse 253 g, soit 10 de moins que le Z Fold 4, et mesure seulement 13,4 millimètres d’épaisseur une fois fermé, contre 15,8 l’année dernière. Son indice de réparabilité augmente également, passant à 8/10 au lieu de 7,5 : un bon point pour la durabilité de l’appareil.

Et parce qu’on ne change pas une équipe qui gagne, le téléphone conserve une batterie de 4 400 mAh, identique à celle de la génération précédente (l’autonomie pourrait tout de même gonfler, grâce à une meilleure optimisation matérielle et logicielle). De même, le Z Fold 5 est toujours certifié IPX8, comme son prédécesseur.