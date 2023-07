Samsung annonce les Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic : de quoi devenir les meilleures montres connectées ?

Au rayon des nouveautés, hormis un système d’attache plus pratique pour le bracelet, articulé autour d’un seul bouton, la génération Galaxy Watch 6 promet un écran 20 % plus grand qu’auparavant. D’après le constructeur, ce dernier sera deux fois plus lumineux, et deux fois plus résistant que par le passé, grâce à l’emploi inédit de verre saphir.

Les performances de ces deux smartwatches devraient aussi être accrues, avec le passage à un processeur Exynos W930 (contre W920 sur la Galaxy Watch5). Samsung annonce ainsi des performances 18 % plus élevées, et une autonomie 21 % plus conséquente — des pourcentages à la précision étonnamment pointue, que nous n’avons évidemment pas (encore) eu l’occasion de vérifier.

Enfin, la montre tournera, dès sa sortie, sous l’écosystème Wear OS 4.0 de Samsung. Parmi les nouveautés de l’OS, notons le passage de Samsung Pay à Samsung Wallet, comme sur les smartphones de la gamme Galaxy S23 — ce qui, en théorie, assure une compatibilité de l’appareil avec davantage de banques et de moyens de paiement.