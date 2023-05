Galaxy Watch 6 Classic : on a des images !

C'est à OnLeaks et MySmartPrice que nous devons ces premiers visuels de la future smartwatch de Samsung, et plus précisément de sa variante Classic. Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus et ci-dessous, celle-ci arbore une jolie robe noire. Son bracelet semble être en silicone, et le boîtier métallique présente un revêtement PVD. Elle sera vraisemblablement équipée d'un écran Super AMOLED de 1,47 pouce, recouvert d'un verre de saphir ainsi que d'une lunette tournante (tiens donc). Eh oui, rappelons que cette dernière était aux abonnés absents sur les Galaxy Watch 5 sorties l'année dernière.