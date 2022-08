Samsung annonce les Galaxy Watch 5 et ses Gala Buds 2 Pro

Les Watch 5 et 5 Pro se différencient essentiellement par les matériaux employés (cristal de saphir et titanium pour le 5 Pro), et les tailles d’écran proposées. La première est ainsi déclinée en 40 et 44 mm, tandis que la seconde n’existe qu’en 45 mm. Chaque modèle est proposé en version Bluetooth ou Bluetooth + 4G.