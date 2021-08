Samsung annonce les Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 et Galaxy Buds 2

Disponible en 40 et 44 mm pour le modèle de base ou 42 et 46 mm pour la version « Classic », la Galaxy Watch 4 profite d’un nouveau SoC, d’un écran mieux défini, de 1,5 Go de RAM et de 16 Go de stockage interne. Elle sera disponible en version Bluetooth ou 4G, et promet une autonomie semblable au modèle précédent (autrement dit : pas extraordinaire). En revanche, Samsung dit avoir amélioré la recharge, qui plafonne désormais à 1h40.