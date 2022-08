Fuite chez Samsung : découvrez à quoi ressemblent les futurs Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Watch 5 et Buds 2 Pro !

Pour la Galaxy Watch d'entrée de gamme, nous n'avons pas plus d'information sur la fiche technique, mais le design ne semble pas avoir été bouleversé. Les modèles 40 mm auront droit aux coloris noir, lavande ou beige/or à la place des actuels coloris noir, argent et or rose. Pour les montres de 44 mm, le noir et l'argent demeurent, mais le vert est remplacé par un bleu, comme pour le Z Flip 4.