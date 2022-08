Samsung Galaxy Watch 5 Pro : la fiche technique fuite, une référence en devenir ?

Ce seront bien trois modèles de montres qui seront dévoilés la semaine prochaine, avec deux versions de la Galaxy Watch 5 en 40 et en 44 mm pour une épaisseur de 9,8 mm et un poids respectif de 28,7 et de 33,5 grammes. Quant à elle, la Galaxy Watch 5 Pro sera uniquement proposée au format 45 mm. Côté écran, la version la plus petite tablerait sur un écran Amoled de 1,19 pouce avec une définition de 396 x 396 pixels. Le modèle 44 mm et la Watch Pro 5 profiteront quant à eux d’une dalle de 1,36 pouce pour une définition de 450 x 450 pixels.