Des photos de la Galaxy Watch 4 Classic sont apparues en ligne

Enfin, l'interface sera composée de la surcouche One UI tournant sous Wear OS 3. De leur côté, les Samsung Galaxy Watch 4 disposeraient d'un écran 1,19 pouce et d'une batterie 247 mAh pour les versions 40 ainsi que 42 mm. Pour ce qui est des éditions 44 et 46 mm, il va falloir compter sur une dalle 1,36 pouce et sur une batterie 361 mAh.