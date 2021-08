Quelles sont les annonces les plus attendues au Samsung Galaxy Unpacked ?

Ce sont bien sûr les smartphones qui seront la vedette de cet événement, avec notamment les deux modèles à écran pliable : le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Samsung continue d'améliorer le design de ses appareils pliants. On attend une caméra frontale sous la dalle et une charnière plus solide sur le Z Fold 3 et un écran externe plus grand sur le Z Flip 3. Les deux smartphones seront aussi compatibles avec le stylet S-Pen.

A priori pas de Galaxy S21 FE comme on aurait pu le penser, mais nous aurons enfin une remise au goût du jour de la montre connectée phare de la marque avec la série des Galaxy Watch 4. Rappelons au passage que Samsung a décidé d'écarter Tizen sur ses smartwatches pour passer à surcouche de WearOS.

Et enfin, ce sont les écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 qui s'inviteront à la fête. Avec comme principale nouveauté par rapport à la génération précédente l'ajout d'une fonction de réduction active du bruit.

Nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise, mais ces quatre produits devraient retenir l'essentiel de l'attention lors de ce Galaxy Unpacked.