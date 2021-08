Samsung Galaxy Z Flip 3 : les caractéristiques techniques dévoilées avant l'heure

Le Galaxy Z Flip 3 sera équipé de deux caméras à l'arrière, une classique en 12MP et une grand angle, elle aussi en 12MP. La caméra avant sera quant à elle une 10MP tout ce qu'il y a de plus classique. Le téléphone pourra filmer en 8K UHD, 4K UDH, 1080p FHD ainsi qu'en 720p HD, sans que l'on sache pour l'heure si la caméra frontale sera également capable de tout cela ou non.