Étanches, les Samsung Galaxy Flip et Galaxy Fold fuitent pourtant en photo

Le second téléphone, le Fold 3, profitera d'un écran interne de 7,6", d'un écran externe de 6,2", d'une caméra arrière de 12 MP avec zoom x3, d'une caméra selfie extérieure de 10 MP et d'une caméra selfie intérieure de 4 MP. Pour finir, ce même Fold 3 aura droit à deux stylets S-Pen optionnels, le Pro et le Fold Edition.