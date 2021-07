Le prix du ticket d'entrée pour les Galaxy Watch de Samsung avoisinerait les 350 euros

Toujours selon le même leak, Samsung prépare une version haut de gamme de sa série Galaxy Watch. En apparence semblable à des montres bien plus traditionnelles, d'où leur nom, les Galaxy Watch 4 Classic pourraient se décliner en plusieurs tarifs. Le premier, pour un boîtier de 42 mm, pourrait vous coûter entre 470 et 500 euros. Le second, avec un boîtier de 46 mm, s'afficherait à un prix compris entre 500 et 530 euros.

À noter qu'en plus d'un écran potentiellement plus grand, une batterie disposant d'une autonomie supérieure serait de la partie. Ainsi, un modèle 40 mm serait moins endurant d'une version 44 mm.

Pour ce qui est des coloris, les versions Classic de la Galaxy Watch seront proposées en noir et en gris seulement. Pour ce qui est de l'édition standard, quatre couleurs devraient être proposées aux acheteurs potentiels : argent, noir, or et vert. Vous aurez donc le choix pour assortir au mieux votre montre connectée à vos tenues.