Les prix européens des Galaxy Watch Ultra et Watch 7 de Samsung en fuite avant l'Unpacked

Le lieu de la conférence est tout sauf un hasard. Il est question pour Samsung de capitaliser sur la ferveur des Jeux olympiques pour présenter ses nouveaux produits phares. Au programme notamment, les smartphones pliables Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6, mais aussi une toute nouvelle gamme de montres connectées, la Galaxy Watch 7 et la Galaxy Watch 7 Ultra. Si des informations sur leur design et leur prix en dollar sont déjà parues sur la toile, on en sait désormais plus sur le montant auquel elles seront disponibles en France.