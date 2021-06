Des rendus de la Samsung Galaxy Watch Active 4 sous WearOS ? C'est ce que laisse penser cette fuite

On peut constater plusieurs différences par rapport aux générations précédentes, dont la forme des boutons, moins arrondis et plus discrets, l'intégration du cadran, ainsi que le bracelet, qui ne laisse plus d'espace avec le cadran. L'écran présente des bordures très fines.

Quatre coloris sont prévus : noir, argent, vert et or. Les teintes de couleur des rendus présentés dans la vidéo peuvent cependant différer de celles du produit final.

Comme attendu, la smartwatch sera propulsée par le nouveau système Tizen x WearOS. C'est une puce conçue selon un procédé de gravure d'une finesse de 5nm qui sera en charge de faire fonctionner cette Samsung Galaxy Watch Active 4.

La montre connectée devrait être annoncée le 28 juin 2021 à l'occasion du MWC.