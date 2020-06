Samsung Galaxy Watch 3 : on connaîtrait déjà sa date de sortie

Aussi, la fiche technique devrait être composée de 1 Go de RAM, de 8 Go de stockage interne et d’une batterie de 247 ou 340 mAh selon la configuration choisie. À cela s’ajouterait une puce GPS, une puce NFC, un capteur ECG (électrocardiogramme), un capteur de rythme cardiaque, une certification d’étanchéité IP68 et une compatibilité 4G. Sans oublier la présence d’une lunette rotative, absente sur la Watch Active 1 et Watch Active 2.