Samsung Unpacked : tout, tout, tout pour les smartphones pliants ?

C'est donc dans ce contexte que le groupe nous donnera (probablement) rendez-vous dès la fin du mois de juillet, soit un peu plus tôt qu'à l'accoutumée, pour nous présenter ses Galaxy Z Fold5 et Flip5. Pour la première fois, l'événement devrait se tenir à Séoul, en Corée du Sud. Nous apprenons d'ailleurs par l'intermédiaire de The Verge qu'à partir de cette année, les conférences Unpacked axées sur les pliants se tiendront dans des villes choisies en fonction du thème désigné pour chaque événement.