Samsung Galaxy Z Fold 2 : suivez l'annonce en direct sur Clubic !

Le constructeur avait déjà présenté brièvement son smartphone en se concentrant sur son design, avec la présence d'un écran bien plus grand en façade de 6,2 pouces, d'une couche de verre très fine sur la dalle principale et d'une charnière revue et corrigée pour apporter plus de résistance.

Samsung va désormais s'attarder longuement sur l'ensemble des caractéristiques techniques de son appareil. Il est fort probable que le Galaxy Z Fold 2 propose une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une comptabilité 5G et un processeur de dernière génération, même si l'on ne sait pas encore si Samsung fera le choix d'une puce Qualcomm ou l'un des SoC Exynos pour l'Europe. On sait aussi que Samsung a fait le choix d'un triple capteur photo au dos et l'on attend d'en savoir plus sur ses possibilités.

Rendez-vous donc à 16h sur cette page pour découvrir ensemble le Galaxy Z Fold 2 ainsi que son prix et sa date de disponibilité.