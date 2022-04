Un marché enfin mature ? Les Galaxy Z Fold et Flip 4 vous réserveraient de belles surprises

Et pour Ross Young, cette effervescence dans les lignes de production ne peut signifier qu'une chose : que les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 3 seront moins chers que leurs prédécesseurs.

En effet, cette stratégie a déjà porté ses fruits pour Samsung. Les Fold 3 et Flip 3 avaient été lancés respectivement 200€ et 500€ moins chers que leurs prédécesseurs. Une ristourne qui les a d'office couronnés comme étant les smartphones pliants les plus vendus au monde — et de loin.