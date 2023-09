Samsung a peut-être une solution pour rendre ses smartphones pliants moins chers

Comment ne pas fondre devant les téléphones pliants ? Ces smartphones séduisent de plus en plus et représentent un marché qui devrait être en expansion dans les prochaines années. Alors, Samsung, à l'origine de cette mode, compte bien surfer sur la vague et rendre ses téléphones plus accessibles.

Comment faire ? Selon une nouvelle fuite, dont Wccftech se fait l'écho, Samsung chercherait à doubler ses sources pour la fourniture du verre ultrafin utilisé dans la production des téléphones. L'une des entreprises partenaires est déjà connue, puisqu'il s'agira de Corning, vieux partenaire de l'entreprise qui a récemment annoncé investir 1,5 milliard de dollars pour augmenter la production des verres destinés aux Galaxy Z Flip et Z Fold. Cette décision pourrait lui permettre de baisser ses coûts de production, et donc le prix de vente.