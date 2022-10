Ventes de smartphones pliants : un démarrage lent mais un horizon dégagé, selon IDC

Samsung a essuyé les plâtres avec son premier Samsung Galaxy Fold en 2019 et ses différents problèmes de conception, mais depuis la marque a persévéré et en est déjà à sa quatrième génération de smartphones pliants, avec cette année le très réussi Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4.

D'autres constructeurs vont également proposer cette année leur propre version du smartphone pliant, comme vivo avec le vivo X Fold+ ou encore Xiaomi et son Xiaomi MIX Fold 2.

Après plusieurs années d'existence, le smartphone pliant semble avoir trouvé son public chez les amoureux de technologie et les projections de ventes semblent confirmer le joli succès à venir de cette gamme de produits.