Le smartphone pliant vivo X Fold+ va vous faire regretter de ne pas habiter en Chine (ou pas)

Le vivo Fold+ sera commercialisé à partir du 29 septembre prochain à partir de 1 450 euros pour le modèle à 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Il faudra débourser pas moins de 1 600 euros pour mettre la main sur la version à 512 Go. Un nouveau coloris, appelé « Huaxia Red », sera également de la partie. Si vous étiez tenté par l’idée de pouvoir vous procurer le X Fold+ dès sa sortie officielle, notez bien qu’il ne sera hélas (encore une fois) disponible qu’en Chine exclusivement.