vivo X Fold : le concurrent du Samsung Galaxy Z Fold 3 a une date de lancement officielle

En plus de cette configuration d'écran, le vivo X Fold, « Butterfly » de son nom de code, pourrait embarquer une batterie de 4600 mAh compatible avec la charge rapide filaire 80 W, et la charge sans fil 50 W. Pour finir, l'épaisseur de téléphone serait de 12.56 mm fermé, pour 6.28 mm lorsqu'il est déplié. Il est donc plus fin que le Galaxy Z Fold 3 de Samsung, culminant à 14.4 mm une fois fermé.